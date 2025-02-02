"الأونروا" تؤكد استمرارها في تقديم خدماتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية

أكد عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا، استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الاغاثية والتعليمية والصحية المختلفة في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة بالرغم من دخول القرارات الإسرائيلية بحظر عمليات الأونروا حيز التنفيذ.



وأضاف أبو حسنة، في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القرارات التي تبناها الكنيست الإسرائيلي تطبق الآن جزئيا في منطقة القدس الشرقية المحتلة حيث تم إغلاق مقر عمليات الأونروا الرئيسي في الشيخ جراح ولكن المدارس والعيادات مستمرة في تقديم الخدمات.

وقال إنهم إذا ما أرادوا إغلاقها فليأتوا بالقوة ويخرجوا الطلاب من مدارسهم ويغلقوا العيادات ولكن نحن لن نتطوع بإغلاق مدارسنا وعياداتنا.