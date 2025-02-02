محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥,٣٪

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، اليوم الأحد ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨٥,٣٪؜.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ سيد حمدان ، وكيل مديرية التربية والتعليم، و الأستاذة سلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون للتعليم ، وشعبان يوسف رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، بهدف إعداد جيل من الشباب المثقف والمتميز لخدمة المجتمع. معربا عن شكره وتقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمعلمين على دورهم الكبير في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم في مدارس المحافظة

يذكر ان عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس السويس ١٥٦٠٧ طالبًا وطالبة.

IMG-20250202-WA0005

IMG-20250202-WA0006

IMG-20250202-WA0003

IMG-20250202-WA0004

IMG-20250202-WA0002