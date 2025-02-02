قوات الاحتلال تغلق الطريق الرابط بين بلدة طمون وقرية عاطوف في الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، الطريق الرابط بين بلدة طمون وقرية عاطوف في الضفة الغربية بالسواتر الترابية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تسللت وحدة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم الفارعة، تلاها وصول تعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا.

وانتشرت القوات الإسرائيلية في محيط المخيم، حيث داهمت عدة منازل داخله وفي محيطه، بالتزامن مع انتشار قوات المشاة.

كما شنت قوات الاحتلال اقتحامًا لبلدة طمون، حيث انتشرت فرق المشاة في أرجائها، وداهمت منازل المواطنين.