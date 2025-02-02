نتنياهو: سأبحث مع ترامب سبل القضاء على حماس والتصدي للمحور الإيراني

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيبحث سبل القضاء على حماس والتصدي للمحور الإيراني، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات نقلتها قناة " القاهرة الإخبارية"، قبل مغادرته إلى واشنطن، إنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا لا سيما إعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وتابع نتنياهو بالقول "يمكننا بالعمل المشترك مع ترامب تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام"، مضيفا "قراراتنا خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط وسنعزز أمن إسرائيل".

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأحد، إذ يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أول رئيس" يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء القادم في البيت الأبيض.