كندا والمكسيك تردان برسوم جمركية على الولايات المتحدة

أعلنت كندا والمكسيك، الأحد، عن نواياهما فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، ردًا على الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بينما أبدت الصين معارضتها الشديدة للرسوم الجمركية الأميركية وتوعدت باتخاذ إجراءات "مضادة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم السبت أن ترامب فرض رسومًا جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، ومن بينهم كندا والمكسيك والصين. وستشمل الرسوم 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على واردات الطاقة الكندية، إلى أن تعمل الدولتان مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

بالإضافة إلى فرض 10% من الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية.

ردًا على هذه الإجراءات، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في خطاب قوي، أن كندا ستفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأميركية كإجراء انتقامي.

وقال ترودو: "كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو)"، مشيرًا إلى أن الرسوم ستُطبق اعتبارًا من الثلاثاء على بضائع تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار أميركي.

من جهتها، صرحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، بأنها وجهت وزير اقتصادها لتنفيذ تدابير تشمل فرض رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى لحماية مصالح المكسيك.

وفي منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكدت شينباوم رفضها الشديد للاتهامات التي أطلقها البيت الأبيض بشأن تحالفات الحكومة المكسيكية مع المنظمات الإجرامية، منتقدة عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لمكافحة تهريب المخدرات.

أما الصين، فقد عبرت عن معارضتها القوية للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، متعهدة باتخاذ "إجراءات مضادة" لحماية حقوقها ومصالحها.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية، داعية الولايات المتحدة إلى "الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون".