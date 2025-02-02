اليوم.. طقس معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى، انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغري 13 درجة.