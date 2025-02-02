إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بحي الجابريات من مدينة جنين

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، بالرصاص الحي في حي الجابريات بمدينة جنين، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طواقمها في جنين تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ لرجل (45 عاما) بمنطقة الجبريات.

واستشهد أمس السبت الطفل أحمد السعدي (16 عاما) بعد قصف الاحتلال مجموعة من الشبان في الحي الشرقي من مدنية جنين، وأصيب شابان آخران، وبعد ساعتين استشهد الشابان نور السعدي وتمام السعدي وأصيب آخر بجروح، بعد قصف دراجة نارية كانا يستقلانها في الحي ذاته.

وفي قباطية قصفت طائرة مسيرة للاحتلال مركبة، ما أدى لاستشهاد الشابين صالح زكارنة وعبد علاونة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 24 شهيدا وعشرات الإصابات.. وعقب القصف اقتحمت آليات الاحتلال الحي الشرقي وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

واعتقل الاحتلال شابا بعد اقتحام بلدة عرابة جنوب جنين.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزاته العسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، من حاجز الجلمة العسكري، فيما تتواصل عمليات الهدم في عده حارات من مخيم جنين.. وأجبرت قوات الاحتلال سكان عمارة الصفا على إخلاء منازلهم وحولتها لثكن عسكرية.

من جهته، قال رئيس بلدية جنين محمد جرار "إن قرابة 15 ألف شخص نزحوا من مخيم جنين وحي الهدف، وتوزعوا في عدة قرى وبلدات من المحافظة".

وأضاف أن مستشفيات المدينة تعاني شحا شديدا في المياه بعد استهداف الاحتلال خطوط المياه وتدميرها، حيث يعاني قرابة 35%؜ من سكان المدينة من عدم وصول المياه إليهم.

وأكد جرار أن نحو 100 منزل تم هدمها بشكل كامل في مخيم جنين، وهو ما يعبر عن كارثة إنسانية في المدينة ومخيم جنين، مشيرا إلى أن هدف العملية هو سياسي يعود لرغبة اليمين المتطرف في الحكومة للسيطرة على الضفة الغربية.

وأعلنت مديرية التعليم أمس السبت أن دوام المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في مدينة ومخيم جنين سيكون إلكترونيا، في حين يكون الدوام وجاهيا في باقي بلدات وقرى المحافظة، ويستثنى من ذلك دوام بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، حيث يكون الدوام فيها لليوم الأحد مهام ويجري تعويضه يوم الخميس المقبل.