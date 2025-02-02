رئيس البحوث الزراعية يزور محطة بحوث سخا لمتابعة البرامج المختلفة

أجرى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، جولة تفقدية لمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ تفقد خلالها البرامج البحثية لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدي والألياف والعلف وبرنامج انتاج تقاوي الخضر وموقع الانتاج الحيواني بالمحطة وتجارب تربية أصناف القمح المقاومة للاصداء بالمحطة.

وأشاد عبد العظيم بالجهود التي تبذلها إدارة المحطة البحثية والتوسعات الجارية بالمحطة لاستقبال المزيد من السلالات المتميزة في انتاج الألبان من محطة النوبارية وذلك لتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة لمحطة بحوث سخا والتي تعد قلعة البحث العلمي الزراعي.

وتفقد رئيس المركز حقول اكثارات التقاوي بالمزرعة البحثية للنهوض بالانتاج الزراعي وفي ختام الجولة التفقدية اشاد عبد العظيم بالبرامج البحثية وجهود الباحثين للنهوض بالانتاج الزراعي وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالانتاج والجودة لتقليل الفجوة الغذائية والوصول الي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في مصر حضر الزيارة الدكتور محمد عبد الفتاح ابو اليزيد مدير محطة بحوث سخا بكفر الشيخ ولفيف من الباحثين بالمحطة.