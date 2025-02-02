أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 840 ألفا و360 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الأحد/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 840 ألفا و360 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما ذكرته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - أن الجيش الروسي خسر، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1320 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و908 دبابات و20 ألفا و667 مركبة مدرعة و22 ألفا و538 من النظم المدفعية و1267 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1050 من أنظمة الدفاع الجوي و3054 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و729 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و35 ألفا و709 من المركبات وخزانات الوقود و23 ألفا و793 طائرة بدون طيار".