الصين تعرب عن استيائها ومعارضتها الشديدة لزيادة التعريفات الأمريكية على وارداتها

أعربت الصين عن استيائها ومعارضتها الشديدة إزاء فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في بيان أوردته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الأحد/ - إن بكين ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، محذرا مجددا من أنه لن يكون هناك فائز في حروب التجارة والرسوم الجمركية.

وأشار المتحدث إلى أن زيادة التعريفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب تنتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفا أن هذه الخطوة لا يمكنها حل مشكلات الولايات المتحدة في الداخل، والأمر الأكثر أهمية هو أنها لن تعود بالنفع على أي طرف، ناهيك عن العالم بأسره.

وحثت وزارة الخارجية الصينية الجانب الأمريكي على النظر في مشكلة ترهيب مخدر "الفنتانيل" الخاصة بها وحلها بطريقة موضوعية وعقلانية، بدلا من تهديد الدول الأخرى بزيادات تعسفية للتعريفات الجمركية.. لافتة في الوقت ذاته إلى أن الصين واحدة من أكثر دول العالم صرامة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات من حيث تلك السياسة وتطبيقها، مؤكدا أن "الفنتانيل" هو قضية تخص الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم /الجمعة/ الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا وبنسبة 10% على الواردات الصينية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير، مؤكدا أنه لا يمكن لكندا والمكسيك والصين فعل أي شيء لمنع القرار.

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الثلاث، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، وكذلك مخدر الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية.

وتعد الصين والمكسيك وكندا أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغت نسبة الواردات من الدول الثلاث العام الماضي 40%.

