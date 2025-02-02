الرئيس الصيني يهنئ شعبه بحلول السنة الجديدة

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الشعب الصيني بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، متطلعا لمزيد من الازدهار والرخاء للبلاد.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لمقاطعة لياونينغ قبيل عيد الربيع، العيد التقليدي للأمة الصينية.

وفي جو يسوده البرد القارس، توجه شي إلى الكوادر والجماهير على المستوى القاعدي في المقاطعة ليهنئهم بحلول السنة الصينية الجديدة، متمنيا لهم صحة جيدة وعمل موفق وعائلة سعيدة في عام الأفعى.

وأعرب عن تطلعاته بأن يكون الوطن عظيما ومزدهرا وأن ينعم الشعب بالسلام وأن يكون الموسم جيدا والحصاد وافرا.

وبين يومي 22 و23 يناير، قام شي برفقة هاو بنغ، أمين لجنة الحزب بمقاطعة لياونينغ، ولي له تشنغ، حاكم المقاطعة، بزيارة تفقدية للقرى والأسواق والمجمعات السكنية والمؤسسات في هولوداو، شنيانغ، وبنشي، حيث نقل تهاني اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى الكوادر والجماهير على المستوى القاعدي.

وفي قرية تشوجياقو بمحافظة سويتشونغ، التي تعرضت في أغسطس الماضي لفيضانات شديدة، وقف شي على أوضاع المنازل التي غرقت واطلع على جهود إعادة التشييد بعد الكارثة. كما التقى بالعديد من الأسر التي استلمت منازل جديدة، مؤكدًا ضرورة ضمان راحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فصل الشتاء.

وتفقد شي "سوق دادونغ" بمدينة شنيانغ، الذي يتميز بتاريخ طويل في توفير مستلزمات عيد الربيع، ومختلف المحلات وتبادل أطراف الحديث مع أصحاب المحلات والزبائن، مؤكدا ضرورة توافر إمدادات الغذاء لضمان معيشة المواطنين.

وأشاد الرئيس الصيني خلال جولته التفقدية في مجمع تشانغآن السكني، بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين بعد عملية التجديد السكني. كما شدد على أهمية تطوير القطاع الصناعي في لياونينغ وتعزيز التكامل بين الابتكار العلمي والابتكار الصناعي.

وفي مصنع "بنستيل" للفولاذ المدلفن في مدينة بنشي، تابع شي سير عملية التشغيل الذكي وتفقد مستجدات الابتكار التكنولوجي، مشيرا إلى ضرورة التزام القطاع الصناعي بالتطورات الحديثة.

كما قدم شي إشادة بالإنجازات التي حققتها لياونينغ في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين التحول الصناعي وتنمية الصناعات الناشئة.

وخلال زيارته، أكد شي على أهمية تعزيز الدور الثقافي في بناء الحضارة الاشتراكية وضرورة تكثيف جهود الحكومة في رعاية السكان في الأوقات الصعبة، خاصة مع اقتراب عيد الربيع.

رافق شي في جولته التفقدية تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسؤولون آخرون من الدوائر الحكومية المعنية.