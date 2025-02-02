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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 فبراير 2025

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4440 جنيها للشراء، 4086 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4070 جنيها للشراء، 4007 جنيهات للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3885 جنيهات للشراء، 3900 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3330 جنيها للشراء، 3343 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2590 جنيها للشراء، 2600 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب 31080 جنيها للشراء، 31200 جنيه للبيع.
سجل سعر الأونصة 138100 جنيها للشراء، 138633 جنيها للبيع.

الذهب أسعار الذهب