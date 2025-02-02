أسعار الدولار اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 2 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

التجاري الدولي (CIB):

بلغ سعر الدولار نحو 5017 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، البركة، المصرف المتحد، ، أبوظبي الأول

وسجل سعر الدولار حو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

كريدي اجريكول،

وبلغ سعر الدولار نحو 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:

بلغ سعر الدولار نحو 50.21 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.