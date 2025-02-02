جيش الاحتلال: بدأنا عملية عسكرية في قرية طمون.. وسنواصل عملياتنا شمال الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عملية عسكرية في قرية طمونن مؤكدا انه سيواصل عملياته شمال الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المُحتلة.

وتسللت قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم الفارعة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وفقا لمصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وانتشرت قوات المشاة في محيط مخيم الفارعة وداهمت عدة منازل في محيطه، بالإضافة إلى انتشار المشاة داخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، وأفادت مصادر محلية بانتشار لقوات المشاة، بالإضافة إلى مداهمة منازل المواطنين.