أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن البيانات الجديدة التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية مؤخرًا حول الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية في قرية روسكوي بوريتشنويي بمنطقة كورسك، والتي تضمنت شهادات خبراء في الطب الشرعي والعسكريين، كشفت عن القسوة اللاإنسانية التي قُتل بها المدنيون.

وفي هذا السياق، تساءلت الخارجية الروسية عما إذا كانت المنظمات الدولية ستدين هذه الجرائم، مؤكدةً أن الوزارة قدمت تقييمًا مفصلاً لما ارتكبه نظام كييف من فظائع.

ووفقًا لما صرّحت به المتحدثة الرسمية ماريا زاخاروفا، فقد تم خلال الإحاطة الإعلامية عرض صور ومقاطع فيديو توثّق هذه الجرائم، مما أصاب الصحفيين بحالة من الصدمة، حيث لم يصدقوا أن مثل هذه القسوة اللاإنسانية ما زالت ممكنة في القرن الحادي والعشرين.

وقالت زاخاروفا أن المعلومات الجديدة، التي تشمل تفاصيل عن إطلاق نار كثيف من قِبل الأوكرونازيين أثناء قيام القوات الروسية بإجلاء جثث المدنيين في روسكوي بوريتشنويي، تعزز الأدلة على الطبيعة الإجرامية لنظام كييف، مشيرةً إلى أن المتطرفين كانوا مدركين أنهم يرتكبون جريمة خطيرة، لذا حاولوا تدمير الأدلة.

وأكدت الخارجية الروسية على أهمية تقديم معلومات دقيقة حول الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات الجسيمة.