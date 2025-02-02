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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس موظف بتهمة محاولة تهريب 5 ملايين جنيه عبر مطار القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات، حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء محاولته تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة الدولي.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكنت قوات أمن مطار القاهرة من ضبط الموظف أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية البضائع مستقلًا سيارة خاصة، وبتفتيش المركبة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ5 ملايين جنيه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمبلغ، مؤكدًا عزمه تهريبه إلى إحدى الطائرات المتجهة إلى دولة أجنبية بهدف الاتجار به.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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