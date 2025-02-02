وفد إفريقي يزور معهد تكنولوجيا الأغذية لبحث التعاون في التصنيع الغذائي

استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفدًا من منظمة Food Every SETA، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي مع القارة الأفريقية، وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، حيث هدفت الزيارة إلى التعرف على الأنشطة البحثية، الإرشادية، التدريبية، والإنتاجية التي ينفذها المعهد، بالإضافة إلى دوره في دعم وتطوير الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والدولي.

بدأت الزيارة بترحيب رسمي، أعقبه عرض تقديمي استعرض تاريخ المعهد، وأهدافه الاستراتيجية، ورؤيته كمؤسسة بحثية رائدة في مجال تطوير تكنولوجيا الأغذية. كما تم تسليط الضوء على دور المعهد في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية باستخدام أحدث التقنيات البحثية.

تأتي هذه الزيارة في إطار توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، بما يسهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

خلال الاجتماع، تم عرض فيديو توضيحي استعرض الهيكل التنظيمي للمعهد وأبرز الأقسام البحثية والوحدات التجريبية التي يمتلكها، والتي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي واختبارها على نطاق صناعي صغير.

عقب العرض التوضيحي، قام الوفد بجولة ميدانية لزيارة أقسام المعهد و المعامل البحثية التابعة له حيث اطلعوا على الأجهزة الحديثة المستخدمة في الأبحاث العلمية، وتعرفوا على اهداف و انجازات الأقسام البحثية ، بالإضافة إلى الوحدات التجريبية المخصصة لتطوير منتجات غذائية جديدة.

ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف، و التصنيع الغذائى إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية من خلال تقديم منح دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

كما تم بحث فرص التعاون في مجالات التدريب المشتركة، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الغذائية في كلا البلدين.

في ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالبنية التحتية البحثية المتطورة التي يمتلكها المعهد، والتي تعكس التزامه بتطوير منظومة البحث العلمي في قطاع الصناعات الغذائية. كما أشادوا بمستوى الكوادر العلمية والتقنية العاملة في المعهد، ودورها الفعّال في تقديم حلول مبتكرة لتحديات التصنيع الغذائي.

كما أكد الوفد على أهمية الشراكة والتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وأشاد بخبراته في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي يعقدها المعهد في إطار تعزيز العلاقات الدولية مع القارة السمراء و دول الجوار فى مجال التصنيع الغذائى ، وترسيخ دوره الريادي كمنارة علمية وبحثية في مجالات تكنولوجيا الأغذية.

حضر اللقاء من الجانب الجنوب افريقى السيد آلان كامبل: - رئيس مجلس الإدارة FoodBev SETA

السيدة بريتي نجواشينغ- مدير الخدمات المؤسسية - FoodBev SETA

السيدة ديون موسترت: GIBS – رئيس العلاقات العامة.

ومن الجانب المصرى ا.د/ شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية والسادة وكلاء المعهد للبحوث ا.د/ منال سرور ووكيل المعهد للإرشاد والإرشاد والتدريب ا.د/ عاطف عشيبه.

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