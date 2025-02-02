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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 7 متهمين بالسطو المسلح على شركة مقاولات في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 7 متهمين عصابة سطو مسلح استهدفت مقر إحدى شركات المقاولات وقاموا بتقييد 3 خفراء وسرقة كابلات نحاسية، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغ من مدير موقع شركة إنشاءات، بقيام 7 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة نقل بالسطو على محطة رفع مياه الخزان الخاصة بالشركة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن الجناة اعتدوا على 3 خفراء بالموقع، حيث قاموا بتقييدهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وكتم أفواههم بلاصق طبي، قبل أن يستولوا على بكرة كابل كهربائي نحاسي بطول 500 متر، ثم لاذوا بالفرار.


وبتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجناة تحديد هوية المتهمين ال7 ، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوات في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على السيارة المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى مبلغ 700 ألف جنيه، وأسلاك نحاسية تزن 2 طن، اعترفوا بسرقتها من عدة مواقع أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات حول نشاطهم الإجرامي.

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