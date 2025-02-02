ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة "عامل بناء" سقط من الطابق الثاني في أبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة عامل بناء لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع عامل معمار يُدعى "إسماعيل م" يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني خلال أداء عمله في أحد مواقع البناء، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة ابو النمرس عامل بناء سقوطه الطابق الثاني الجيزة