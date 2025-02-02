التصريح بدفن جثة "عامل بناء" سقط من الطابق الثاني في أبو النمرس

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة عامل بناء لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله في عقار تحت الإنشاء بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع عامل معمار يُدعى "إسماعيل م" يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني خلال أداء عمله في أحد مواقع البناء، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.