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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون هجوم حركة "23 مارس" في شرق الكونغو الديمقراطية

حركة 23 مارس
حركة 23 مارس
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أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الهجوم، الذي شنته حركة "23 مارس" المتمردة، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقا لما ذكره راديو "فرنسا الدولي".


ودعا الوزراء - في بيان مشترك أصدرته كندا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، اليوم /الأحد/ - الجماعة المسلحة إلى وقف هجومها، معتبرين أن هذا الهجوم يشكل تجاهلا صارخا لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
وأعربوا وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم بشان استيلاء الحركة المتمردة على مناطق "مينوفا" و"ساكي" و"جوما"، كما حثوا الأطراف الفاعلة على حماية المدنيين.
 

وزراء خارجية مجموعة السبع الهجوم 23 مارس حركة 23 مارس الكونغو الديمقراطية