وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون هجوم حركة "23 مارس" في شرق الكونغو الديمقراطية

أدان وزراء خارجية مجموعة السبع الهجوم، الذي شنته حركة "23 مارس" المتمردة، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقا لما ذكره راديو "فرنسا الدولي".



ودعا الوزراء - في بيان مشترك أصدرته كندا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، اليوم /الأحد/ - الجماعة المسلحة إلى وقف هجومها، معتبرين أن هذا الهجوم يشكل تجاهلا صارخا لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.

وأعربوا وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم بشان استيلاء الحركة المتمردة على مناطق "مينوفا" و"ساكي" و"جوما"، كما حثوا الأطراف الفاعلة على حماية المدنيين.

