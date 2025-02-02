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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. المحكمة تستمع لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
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تبدأ محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في قضية التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية قد استمعت إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط بشأن واقعة التسريب الصوتي، وتقدّم المحامي  دفاع المتهمين، بطلب تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت للإطلاع على أوراق الدعوى.


وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشر تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يتضمن تفاصيل كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

كما استمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المذكورة.

 

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