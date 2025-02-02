اليوم.. طبيبة كفر الدوار أمام المحكمة التأديبية

تستأنف المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـطبيبة كفر الدوار، لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.

في الجلسة السابقة، دفع محامي الطبيبة المتهمة، بعدة دفوع قانونية تتعلق بإجراءات التحقيق، وتوقع أن تقرر المحكمة تعليق الدعوى لحين حسم القضية الجنائية المرتبطة.

كما طالب بتكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية من الدعوى الجنائية بحق الطبيبة "وسام شعيب".



تأتي هذه المحاكمة على خلفية نشر الطبيبة "وسام شعيب" فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض فيها وقائع مثيرة للجدل تخص الحالات الطبية التي تعاملت معها.

الاتهامات الموجهة إليها تشمل ارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وآداب مهنة الطب، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء لحقوق المرضى ويخالف الأصول الطبية المتعارف عليها.

كانت هيئة النيابة الإدارية قد قررت إحالة الطبيبة "وسام شعيب" إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعدما تم رصد مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه سيدة تدعي أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، وتروي عددًا من الوقائع التي تخص حالات سيدات تعرضن لمشاكل صحية، مما أدى إلى اتهامها بارتكاب انتهاكات مهنية.