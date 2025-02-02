حصاد نشاط أعضاء التنسيقية في اليومين الثامن والتاسع لمعرض الكتاب.. صور

استمرت مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح عصير الكتب بصالة ٢، في اليومين الثامن والتاسع للمعرض، بمقر التنسيقية بجناح عصير الكتب في صالة "٢".

وشهد معرض الكتاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في كافة قاعات المعرض، بالإضافة إلى انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض، وكان الشباب في صدارة المشهد على مدار اليوم.



ونظمت التنسيقية ثالث ندواتها الثقافية بالمعرض حول الفن والإبداع ومعركة بناء الوعي والقضية الفلسطينية.

ويشارك أربعة عشر عضوًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.