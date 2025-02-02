30 قتيلا في اشتباكات جنوب غرب باكستان

قتل 18 جنديًا باكستانيًا من القوات شبه عسكرية و12 مسلحًا في اشتباكات بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وفقًا لبيان لإدارة الإعلام بالجيش الباكستاني اليوم السبت.

وقال الجيش إن المسلحين كانوا قد حاولوا الليلة الماضية إقامة حواجز على طرق في إقليم بلوشستان المضطرب، وإن القتلى سقطوا أثناء إزالة قوات الأمن للحواجز.

وبحسب "رويترز"، لم يتضح بعد إلى أي مجموعة ينتمي المسلحون.

والإقليم الغني بالمعادن، الذي يقع على الحدود مع إيران وأفغانستان، شهد تمردًا دام عقدًا من الزمان لجماعات من عرقية البلوش الانفصالية ومسلحين إسلاميين ينشطون هناك أيضًا.

وفي حادث منفصل يوم الثلاثاء، جرى إحباط محاولة مسلحين على متن سيارة محملة بالمتفجرات، السيطرة على موقع أمني باكستاني بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وفي أغسطس الماضي قتل ما لا يقل عن 73 شخصًا في بلوشستان عندما هاجم مسلحون انفصاليون مراكز للشرطة وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

وشنت قوات الأمن عمليات ردًا على ذلك.