وسائل إعلام: ترودو يعقد اجتماعا طارئا بشأن رسوم ترامب

أفادت وسائل الإعلام الكندية بأن رئيس الوزراء جاستين ترودو سيعقد اجتماعا طارئا مع قادة أقاليم البلاد بشأن الرسوم على الصادرات الكندية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب تقرير لقناة "سي تي في" الكندية، فإن ترودو يعتزم عقد الاجتماع يوم السبت لمناقشة خطوات كندا المحتملة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية توقيع ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصادرات من كندا والمكسيك و10% على الصادرات من الصين.

وكان ترودو قد أعلن في وقت سابق عن استعداد كندا للرد على أي إجراءات محتملة من قبل واشنطن.

وتجدر الإِشارة إلى أن كندا والمكسيك والصين تعتبر ثلاثة أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، حيث تكوّن صادرات تلك الدول ثلث ما تستورده الولايات المتحدة. وفي عام 2023 كان حجم صادرات الدول الثلاث المذكورة إلى الولايات المتحدة يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار.

وقرر ترامب فرض الرسوم الجمركية رغم وجود اتفاقية تجارة حرة مع كندا والمكسيك.

وتربط الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية بموضوع تهريب مادة الفينتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن الدول المذكورة بأنها تعتبر مصدرا لشحنات المخدرات ولا تتخذ إجراءات كافية لمنعها.