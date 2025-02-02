أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية ليل السبت إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وأربع مقاطعات أوكرانية أخرى.

ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة سومي عند الساعة 22.24 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة تشرنيغوف - عند الساعة 23.25 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة بولتافا - عند الساعة 23.34 بتوقيت موسكو وفي مقاطعة خاركوف - عند الساعة 23.49 بتوقيت موسكو.

فيما انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة كييف، في تمام الساعة 01:00 ليل السبت - الأحد بتوقيت موسكو.

وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وأكد الكرملين مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

وفي سياق متصل، يواصل الجيش الروسي تطهير مقاطعة كورسك من نازيي كييف، الذين تكبدوا حسب آخر نشرة لوزارة الدفاع الروسية أكثر من 56 ألف قتيل، وآلاف الأسرى والدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.