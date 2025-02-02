20 فبراير.. علي الحجار يُحيي احتفالية "عيد الحب" بمسرح البالون

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم احتفالية "عيد الحب"، الذي يُحيها الفنان علي الحجار، وذلك مساء الخميس، الموافق 20 فبراير الجاري، بمسرح البالون.

تأتي الاحتفالية في إطار توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم علي الحجار خلال الاحتفالية مجموعة من أفضل المحببة لدى الجمهور والعاشق للفن الهادف.

يشار إلى أن الفنان علي الحجار كان نجم احتفالية إنتصارات أكتوبر المجيدة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وقدم خلالها باقة من أجمل أغانيه.

وقد أحيا الفنان علي الحجار احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بمسرح السامر، وكان الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية في ذلك الوقت.

احتفالية "عيد الحب" هي الخامسة التي تقام في مسرح البالون بعد تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في سبتمبر الماضي.

وأقيمت الاحتفالية الأولى في شهر أكتوبر الماضي في ظل احتفال الدولة بانتصارات أكتوبر ثم تلاها حفل للفنان إيهاب توفيق التي أقيمت في شهر نوفمبر.

وجاءت الاحتفالية الخاصة برأس السنة الميلادية التي أحياها الفنان مصطفى قمر، والاحتفالية الأخيرة التي أقيمت يوم الخميس الماضي أحياها الفنان حكيم.