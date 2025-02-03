بالمصري «ابني ابنك وما تبنيش لابنك»

الإثنين 03/فبراير/2025 - 11:16 م

رسالة لكل أب وأم عاوزين يسيبوا حاجة لأولادهم من بعدهم.. الفلوس أيوه مهمة بس مش أهم حاجة.. وممكن تفرق الناس ماتقربهمش.. علموهم كويس، وزي ما بيصرفوا خليهم يعرفوا يتصرفوا وصاحبوهم وكونوا قدوة حسنة.. خليهم يحبوك ويحترموك مايخافوش منك خلي اسمك يبقي فخر وتاج على راسهم المرفوعة بكرامة وعزة نفس.. إزرع فيهم الإنسانية وحب البشر وكل الكائنات.. ازرع في قلوبهم الرحمة مع كل كائن حي.. ربيهم على متعة العطاء مش الرغبة في الأخذ فقط وبدون معايرة أو إنتظار مقابل.. علمهم يحترموا الناس علشان يجبروا الناس علي احترامهم.. نبههم إن الغرور بيقتل صاحبه وإن أمانة الكلمة مهمة زي أمانة المال والأشياء.. خلي عندهم إنتماء وفخر بوطنهم وأرضهم ولغتهم وجدورهم، أسمعهم وحاورهم وإفهمهم وفهمهم بالعقل ودفيهم بالحب حصنهم بالمعرفة، خليهم أحرار الفكر بمبادئ، وعرفهم مسئولية الحرية، وعيهم على الفرق بين الحرية والانحلال والجرأة والبجاحة والطموح والطمع، فهمهم قيمة الإنصات والاختلاف وما توعدهمش بحاجة مش حاتقدر تمنحها، قربهم من الناس فهمهم إن التواضع قوة مش ضعف وإن التكبر والتجبر آفة.. خلي قلوبهم عمرانة بالمحبة ماتكرهمش في حد مهما كان مختلف علشان الكاره تعبان وقلبه بيتكوي بنار الكراهية، فهمهم إن الدنيا مش دايمة على حال وإن مش كل حاجة عاوزينها مجابة وكتير الدنيا بتقول لأ.. ما تدلعش زيادة علشان ما تفسد همش ولا تقسى زيادة ما تمنحش زيادة ولا تمنعش زيادة وكون قدوة ليهم، ربي نفسك معاهم وأنت بتربيهم وخلي بالك ساعات لما بتدلع زيادة بتخلي أولادك أنانيين بيببقوا عاوزين ياخدوا بس والحياة أخذ وعطا وما تعلمهمش الخوف من بكره.. فهمهم إن المظاهر خداعة وماتخليهمش يقيموا الناس بأشيائهم.. الماركة الغالية مش حاتغلي اللي لابسها والساعة الغالية مش حاتغير التوقيت والزمن والمخدة الريش نعام مش بتخلي البال مرتاح والعربية غالية أو رخيصه بيوصلوا نفس المشوار وإن القيمة في الإنسان مش الأشياء خليهم يقروا ويبحثوا ويفهموا ويكونوا رآي وشخصية وتابعهم وإحرسهم.. عرفهم إن سقف المعرفة عالي مابيخلصش.. لو عندك ولد إنصحه يختار شريكة حياة تقف جنيه وتسنده لو حاله مال وتحبه لذاته مش ممتلكاته خليه يختار أم أولاده صح خليه يختار إنسانة مسئولة مش هم يشيله طول العمر.. وخليه يشوف والدتها بتعامل والدها إزاي.. ساعتها حايعرف هي حاتعامله إزاي ولو عندك بنت خليها تختار اللي يصونها ويحترمها ويحن عليها مش اللي يشتريها بماله، بنتك مش سلعة تبيعها للي يدفع أكتر وماتتقيمش بشبكة ومهر وخليها تشوف والده بيعامل مامته إزاي، ساعتها حاتعرف هو حايعاملها إزاي.. خليك حاضر طول الوقت حتي في غيابك وزي ماعاوز تورثهم مال يسندهم ورثهم قيم ومبادئ وذكريات طيبة تسند قلوبهم وعقولهم وساعتها ماتخافش عليهم لو مت علشان الحقيقة مش اللي خلف ماماتش لكن اللي ربي وعلم هو اللي ماماتش.