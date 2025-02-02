الكشف على 3428 حالة في قافلة «مستقبل وطن» الطبية بالعدوة.. صور

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن أمانة مركز العدوة بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وتمكنت من الكشف على ٣٤٢٨ حالة تخصصات: (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الأطفال - قلب- جراحة - أسنان - نساء - رمد - معمل تحاليل- صيدلية) وتم صرف العلاج لهم بالمجان.

أقيمت القافلة تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ود.محمد عبدالحكيم أمين الصحة بأمانة المحافظة، وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة والنائب سعودي عبدالرحمن عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية وطاهر فتح الباب، وعبدالمحسن حته الأمناء المساعدين،وجمال عباس أمين تنمية الموارد بأمانة المحافظة ومتابع أمانة العدوة والعمدة محمود عبدالحفيظ أمين مركز العدوة ومحمود مختار أمين التنظيم ود.عاطف محمد مدير مستشفى العدوة المركزي وحضور القيادات التنظيمية بأمانة مركز العدوة وأمانة الصحة بالمحافظة والمواطنين.

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب الخدمية وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

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