مرشح المعارضة للرئاسة في بولندا يتعهد بإعادة 20 مليون مواطن إلى البلاد

أعلن مرشح المعارضة للرئاسة في بولندا كارول ناوروكي أن إعادة المغتربين البولنديين إلى وطنهم وأهلهم ستكون أولوية في برنامجه الانتخابي.

وقال ناوروكي: "يوجد عشرون مليون بولندي خارج الجمهورية البولندية. أكثر من مليون منهم في البرازيل، والعديد منهم في آسيا الوسطى وتحديدا في كازاخستان، ويعتبر قدومهم إلى بولندا دعما لاقتصادنا ويشكل استقرارا ديموغرافيا للبلاد".

وأضاف: "عودتهم مفيدة اقتصاديا لهم وللبلاد".

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البولندية في 18 مايو المقبل. ولن يتمكن رئيس الدولة الحالي أندريه دودا من المشاركة في هذه الانتخابات، حيث أنه يشغل المنصب للمرة الثانية على التوالي.