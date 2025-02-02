ترامب يوقع مرسوما حول فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، مرسوماً بفرض رسوم جمركية على واردات من ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين.

وبموجب هذا المرسوم الذي تم توقيعه في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، تم تحديد رسوم بنسبة 25% على الصادرات الكندية والمكسيكية، في حين بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الواردات الصينية 10%.

وأوضح بيتر نافارو، مستشار ترامب لشؤون التجارة، أن الرسوم المفروضة على بعض المنتجات الكندية في قطاع الطاقة ستكون أقل، وتصل إلى 10% فقط. وشملت هذه المنتجات الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته.

من جانبها، ذكرت قناة "سي بي سي" الكندية نقلاً عن مصدر حكومي أن الولايات المتحدة تعتزم بدء تطبيق هذه الرسوم على الصادرات الكندية اعتبارًا من 4 فبراير الجاري. وأكد المصدر أن هذه الخطوة ستستمر حتى تتحقق الإدارة الأمريكية من اتخاذ كندا جميع الإجراءات اللازمة لمنع تهريب مادة الفينتانيل إلى الأراضي الأمريكية.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، صرحت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن المرسوم جاء كرد فعل على استمرار تهريب الفينتانيل غير القانوني، والذي يُعتقد أن هذه الدول مسؤولة عن تصديره إلى الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن هذه المادة تسببت في وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين.

في تصريحات للصحفيين، وصف ترامب فرض الرسوم بأنه خطوة ستجعل الولايات المتحدة "غنية وقوية جدًا".