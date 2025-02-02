«عدم تقدير لوالدي وتاريخه».. أكرم محمود البزاوي يهاجم أسرة مسلسل فهد البطل

انتقد أكرم البزاوي نجل الفنان محمود البزاوي، أسرة مسلسل "فهد البطل"، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي للمسلسل، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

تفاصيل الهجوم

ونشر أكرم البزاوي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورين علق فيهما على طرح البوستر الدعائي للمسلسل، وهاجم من خلالهما أسرة العمل، بسبب عدم وجود والده الفنان القدير محمود البزاوي ضمن أبطال العمل.

وجاء المنشور الأول لنجل الفنان محمود البزاوي بطريقة ساخرة من واقعة تجاهل والده "في ممثل معاكم اسمه محمود البزاوي يا جماعه! احنا اسفين يعني بس هو فين؟".

المنشور الأول

وجاء المنشور الثاني برسالة هجوم "ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه أنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع.. أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصيه فيه بتعمل إيه.. عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص.. قدروا كل واحد واسمه وكفايه ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه.. ياريت وتش ات تاخد قرار بتغير البوستر".

المنشور الثاني

انهالت التعليقات على رسائل نجل الفنان محمود البزاوي، وجاءت تدعم موقفه، وتنتقد خطأ أسرة المسلسل، ودعم قيمة والده الفنان القدير محمود البزاوي.

يشار أن أسرة مسلسل "فهد البطل"، قد طرحت البوستر الدعائي للمسلسل اليوم، والمنتظر عرضه للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، عصام السقا، حمزة العيلي، محمود البزاوي، والإخراج محمد عبد السلام.