نائب محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة يوسف الصديق

قام الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم بزيارة قرية النزلة لتفقد معالجة انهيار منطقة الوادي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، ورافقته الزيارة الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، كما تفقد محطة معالجة الحامولى من ضمن مشروعات حياة كريمة.

وقام برفقة رئيس المركز بعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ولجنة التصالح والتقنين بالمركز أمس السبت بقاعة الاجتماعات بالمركز.

ناقشا خلال اللقاء سبل الإسراع وتذليل العقبات وكيفية التغلب على المعوقات التى قد تواجه انجاز الملفات الهامة كملف التصالح والتقنين، وأكدا على دعمهما الكامل لجميع العاملين بهذه الملفات.

قدم نائب المحافظ ورئيس المركز الشكر فى نهاية اللقاء على الجهود المبذولة، كما حثا الجميع على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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