«مستقبل وطن» يطلق مبادرة «مع بعض نقدر» بـ بندر ملوي.. صور

أطلق حزب مستقبل وطن أمانة محافظة المنيا مبادرة "مع بعض نقدر" ببندر ملوي، التي تهدف إلى تمهيد الطرق وتجميل ودهان أرصفة عدد من شوارع المدينة.

يأتي ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة، أمين المحافظة، ووليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة، وأحمد محمد أحمد أمين بندر ملوى، انطلقت الحملة بتنظيف شارع الجلاء ودهان البلدورات ورفع المخلفات بالتعاون مع الوحدة المحلية بملوي ومن خلال شباب الحزب.

جاء ذلك بحضور أسامة سيبويه نائب رئيس مجلس مدينة ملوي وأمين العلاقات الحكومية وبعض الأمناء النوعيين أمناء "الشباب والعمل الجماهيري، العلاقات العامة والمرأة والنقل والمواصلات" بهيئة مكتب بندر ملوي.

ورصدت أمانة الإعلام ببندر ملوي تفاعل المواطنين مع المبادرة، حيث عبر العديد منهم عن دعمهم وتشجيعهم لمثل هذه الأنشطة التي تساهم في تحسين مظهر المدينة.

تأتي تلك المبادرة استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي للحزب.

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