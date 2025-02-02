إسبانيول يقدم هدية لبرشلونة وأتلتيكو بإسقاط ريال مدريد

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة من مضيفه إسبانيول بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب RCDE، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

شهد تشكيل ريال مدريد الأساسي أمام إسبانيول عودة فينيسيوس جونيور، حيث قاد الهجوم رفقة الفرنسي كيليان مبابي ورودريجو جوس، وذلك عقب تنفيذ البرازيلي للعقوبة التي فرضت عليه بالإيقاف، بسبب طرده في مباراة فالنسيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما شهد إصابة المدافع الألماني أنطونيو روديجير قلب دفاع ريال مدريد واستبداله في تغيير اضطراري في الدقيقة 15، ليحل بدلًا من الشاب راؤول أسينسيو.

وفي الشوط الثاني، خطف إسبانيول هدفًا قاتلًا في الدقيقة 85، سجله كارلوس روميرو، ليخسر ريال مدريد في هزيمة مفاجئة لحامل اللقب.

ريال مدريد يمنح أتلتيكو مدريد وبرشلونة فرصة ذهبية

بذلك، قدم إسبانيول هدية على طبق من ذهب لفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد للانقضاض على صدارة الدوري الإسباني.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 49 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن الأتلتي في وصافة الترتيب، و7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث وله مباراة اليوم الأحد في نفس الجولة، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر.