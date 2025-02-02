خلال جولة مفاجئة.. وكيل صحة المنوفية يُحيل المتغيبين للتحقيق ويصدر عقوبات للمقصرين

قام الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة.

تفقد المنشآت وإجراءات صارمة ضد المخالفين

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاج الحر، حيث استهل جولته بزيارة مركز صحي جنزور، حيث تفقد سير العمل وتواصل مع الفرق الطبية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من التزام العاملين بتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى مسنين جنزور، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط الوظيفي، موجهًا بالتحقيق مع الموظفين المتغيبين عن العمل أو المغادرين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مع حرمانهم من الحوافز لضمان الالتزام الوظيفي واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

إجراءات تصحيحية وتطوير للخدمات بمستشفى تلا

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى تلا، بمشاركة عدد من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، وأحمد الشبراوي، مشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ، والدكتورة سارة سعيد من إدارة العلاج الحر.

وخلال جولته بأقسام الطوارئ والاستقبال، لاحظ وكيل الوزارة بعض أوجه القصور، ما دفعه إلى توقيع عقوبات على المقصرين في أداء واجبهم، مؤكدًا على ضرورة سرعة استكمال أعمال الصيانة بالمستشفى لضمان تقديم خدمات صحية متطورة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الجولات المفاجئة ستستمر لضمان الانضباط داخل المنشآت الصحية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية.