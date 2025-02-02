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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير السياحة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون بين البلدين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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في أول أيام زيارته الرسمية الحالية للعاصمة العراقية بغداد التقى، أمس السبت، شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومن الجانب العراقي  قاسم طاهر السوداني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار لشئون الفنون وعدد من رؤساء الهيئات والقطاعات المختلفة بالوزارة.

وخلال اللقاء، أكد  شريف فتحي على عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيقة حيث تربطهما أواصر الأخوة والعروبة والتعاون منذ آلاف السنين، لافتًا  إلى أن البلدين يعدان دول ذات حضارة وتاريخ عريق أثر بشكل كبير في تطور الحضارة الإنسانية.

واصطحب الدكتور وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي،  شريف فتحي في جولة بمدينة بغداد وما تشهده من تنمية حضارية وثقافية، حيث أثنى السيد شريف فتحي على ما تشهده المدينة من تطور كبير ومشروعات تنموية وحضرية كبرى.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة  شريف فتحي للعاصمة العراقية بغداد للمشاركة في فعاليات اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 جاءت تلبية لدعوة السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي.

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