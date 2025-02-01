السيطرة على حريق ببرج سكني بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب في إحدي الشقق السكنية بالدور السادس بأحد الابراج السكنية خلف موقف دمو وامتد للشقة المجاورة لها، بمحافظة الفيوم، نتيجة ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران ونشرب الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغاً بنشوب حريق باحدي الشقق بأحد الابراج خلف موقف دمو بالفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق إشتغل بسبب ماس كهربائي والميزان امتدت للشقة المجاورة وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .