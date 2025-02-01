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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك مار اغناطيوس يعزي في مقتل الأرشمندريت أنانيا كودجانيان

ارشيف
ارشيف
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قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي اليوم، بإجراء اتصال هاتفي بأخيه آرام الأول كيشيشيان كاثوليكوس كيليكيا للأرمن الأرثوذكس، مقدّماً التعزية الأخوية إلى قداسته وإلى كنيسته الشقيقة في مقتل الأرشمندريت أنانيا كودجانيان، خاصة إلى عائلة الأرشمندريت الراحل ورعيته، باسم الكنيسة السريانية الكاثوليكية في لبنان والعالم، أساقفةً وإكليروساً ومؤمنين، سائلاً الله أن يتغمّد الأرشمندريت المتوفي  في ملكوته السماوي صحبة الأبرار والقديسين، ويعوّض على الكنيسة برعاة صالحين .
 

 

وشكر قداسةُ الكاثوليكوس آرام الأول لغبطة أبينا البطريرك تعزيته الأخوية، داعياً له بالصحّة والعافية والعمر المديد، وللكنيسة السريانية الكاثوليكية بالخير والازدهار.
 

وقال ختاما رحم الله الأرشمندريت أنانيا كودجانيان، وليكن ذكره مؤبَّداً.

أقباط أقباط الإرثوذكس