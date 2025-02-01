مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقيت سيدتان مصرعهما، بينما أصيب 3 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محميه وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، أثناء رحلة تنزه وجرى نقل الجثامين إلى مشرحه المستشفى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم بلاغ من المقدم عمرو سويلم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق محمية وادي الريان ، بدائرة المركز، ووجود مصابين وجثتين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وفاة سيدتين وأصابة سيدتين، وسائق السيارة، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثتين الي مشرحه مستشفي ابشواي المركزي ،ونقل المصابين إلى المسشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.