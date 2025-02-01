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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يمنح راحة للاعبي الزمالك وبدء الاستعداد للإسماعيلي الإثنين

جروس
جروس
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قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد.
يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

التدريبات الجماعية الجولة الثانية عشرة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق كريستيان جروس مسابقة الدوري المصري الممتاز نظيره الإسماعيلي