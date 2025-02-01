جروس يمنح راحة للاعبي الزمالك وبدء الاستعداد للإسماعيلي الإثنين

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد.

يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.