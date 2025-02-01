اللواء خالد مجاور: مصر أجهضت صفقة القرن ورفضت تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن القضية الفلسطينية مسألة مصيرية لمصر، مشيرا إلى أن مصر أجهضت صفقة القرن لتهجير الفلسطينيين إلي سيناء.

وأضاف مجاور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم السبت، الذي يقدم حلقة خاصة من أمام معبر رفح ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ستفشل أي مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني إلي سيناء.

ولفت اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن ثاني يوم إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة شهد افتتاح مدينة رفح الجديدة، قائلا: تعمدت استغلال وقف إطلاق النار لافتتاح مدينة رفح الجديدة.