العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري داخل تاكسي بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري داخل تاكسي بإحدى القرى في محافظة المنيا،وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا بلاغاً بوجود جثة شاب متوفى داخل تاكسي في إحدى القرى التابعة لمركز المنيا وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا على الفور إلى موقع البلاغ ، حيث تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاباً بطلق ناري في الرأس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر في المنيا، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.