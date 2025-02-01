"جيروزاليم بوست": نتنياهو وكاتس يحددان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اتخذا قرارا بشأن هوية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ومن المرجح أن يكون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادم هو إيال زمير، وفقا للصحيفة.

ومن المرجح أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم السبت أو صباح يوم غد الأحد، قبل أن يسافر نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قدم استقالته في منتصف يناير، علي خلفية فشل الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر 2023. وستدخل استقالته حيز التنفيذ في مارس المقبل.