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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب الإنذارات.. ناصر منسي يغيب عن الزمالك في لقاء الإسماعيلي

ناصر منسي
ناصر منسي
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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن مباراة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
حصل ناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة له في مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإسماعيلي المُقبلة.
يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي الجمعة 7 فبراير الجاري باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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