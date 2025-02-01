في مباراة سيميوني الـ500.. أتلتيكو مدريد يتخطى مايوركا بالدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مايوركا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

تفوق أتلتيكو مدريد على مايوركا في الشوط الأول، وهز شباك ضيفه في الدقيقة 26، عن طريق صامويل لينو.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط أتلتيكو مدريد على مرمى مايوركا، لكن لم ينجح في مضاعفة النتيجة إلا في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بواسطة البديل أنطوان جريزمان في الدقيقة 90+3.

سيميوني يصل إلى 500 مباراة في الدوري الإسباني

شهدت المباراة، وصول الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لمباراته رقم (500) مدربًا في الدوري الإسباني.

بذلك، أصبح سيميوني أول مدرب في تاريخ الليجا الإسبانية، يصل لـ500 مباراة كمدرب لفريق واحد وهو أتلتيكو مدريد.

بتلك النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 30 نقطة في المركز السابع.