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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوفير مياه الشرب لأهالي أبو سمبل

محافظ أسوان يوجه
محافظ أسوان يوجه بتوفير مياه الشرب لأهالي أبو سمبل
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدفع بسيارات مياه الشرب لتلبية إحتياجات أهالى قرى أبو سمبل بمدينة نصر النوبة من المياه ، وذلك لحين الإنتهاء من أعمال التكاسى التي يتم تنفيذها بطول ترعة الطويسة لخدمة مشروع رصف الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة بطول 20 كم .

محافظ أسوان يوجه بتوفير مياه الشرب لأهالي أبو سمبل وسرعة نهو التكاسي

وشدد محافظ أسوان على تكثيف الجهود للإنتهاء من هذه الأعمال فى الساعات القليلة القادمة حتى يتسنى ضخ المياه وإنتظامها داخل المنازل بقروى أبو سمبل.

من جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم توفير سيارات مياه الشرب بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتلبية إحتياجات أهالى قروى أبو سمبل ، والتي تضم قرى أبو سمبل وتوشكى شرق ، وتوشكى غرب ، وتوماس وعافية ، وقسطل ، وتم دعم المناطق المتأثرة بسيارات مياه إضافية من مرفق مياه كوم أمبو .

ولفت إلى أنه في نفس الوقت تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وأيضاً مع مديرية الرى لسرعة الإنتهاء من أعمال التكاسى والتدبيش بترعة الطويسة بطول 500 متر ، ليعقبه تشغيل الطلمبات وإعادة ضخ مياه الشرب فى المناطق سالفة الذكر وإنتظامها بشكل كامل .

محافظ أسوان يتابع إنتظام تشغيل المياه بشارع الشيخ طلحة بالسباعية

فى نفس السياق تابع الدكتور إسماعيل كمال جهود الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط 8 بوصة بالشارع الرئيسى بالشيخ طلحة حيث تم على الفور التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والتي قامت بالدفع بمعداتها المتنوعة ، وتم إصلاح الكسر ، وشفط المياه من الشارع ، مع إعادة تشغيل وضخ المياه بالخط وإنتظامها لدى الأهالى ، وتم بالتوازى ترك الخط دون أعمال الردم لإجراء الإختبار والإطمئنان على سلامته بالشكل المطلوب.

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