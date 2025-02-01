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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 500 مواطن بمبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بسوهاج

مبادرة الكشف المبكر
مبادرة الكشف المبكر
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أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فحص 500 مواطن ومواطنة اليوم السبت، ضمن خدمات مبادرتي الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية وكذلك مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية  بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة و تحت إشراف الدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة  و بمشاركة فرق المبادرات و التوعية والتثقيف الصحي بإدارة سوهاج الصحية ، 
 

وقال "دويدار"  إن الخدمات قدمت بمعهد الأورام بسوهاج بالتعاون مع جمعية الأمل لرعاية مرضي السرطان و الجمعية المصرية لأهداف التنمية المستدامة و دعم الشباب  و تم من خلالها  فحص السيدات والكشف المبكر عن أورام الثدي وغيرها من الأمراض غير السارية وفحص المواطنين ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية  ، وكذلك تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لرفع مستوي الوعي الصحي داخل المجتمع
في سياق متصل أشار "دويدار" الى أن المبادرات الرئاسية المختلفة تستهدف جميع الفئات 
داخل المجتمع وتهدف الي دعم الصحة العامة للمواطنين . وأحدثت نقلة كبيرة ونقطة فارقة في حياة ملايين المواطنين.

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