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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وولفرهامبتون يكرم ضيافة أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

مباراة وولفرهامبتون
مباراة وولفرهامبتون ضد أستون فيلا
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أكرم فريق وولفرهامبتون ضيافة نظيره أستون فيلا بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ أستون فيلا على الكرة في أغلب دقائق المباراة، لكن وولفرهامبتون كان الأكثر فاعلية على المرمى.

مباراة وولفرهامبتون ضد أستون فيلا 

أنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدمًا بهدف، سجله جان ريسنير بلجارد في الدقيقة 12 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 90+7، بعدما تلاعب بمدافعي أستون فيلا مسددًا الكرة على يمين الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

بتلك النتيجة، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 19 نقطة، يحتل بها المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 37 نقطة في المرتبة الثامنة.

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