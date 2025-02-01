طرح البوستر الرسمي لفهد البطل والعوضى يعلق: "مسلسل يليق بكل اخواتي"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي المقرر عرضه رمضان المقبل البوستر الرسمي.

حيث كشف عنه العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكتب قائلا: بسم الله توكلنا علي المولي البوستر الرسمي ل فهد البطل مسلسل يليق بكل اخواتي ان شاء الله.

مسلسل فهد البطل، من بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، عايدة رياض، أحمد عبدالعزيز، لوسي، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمى و تدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام

ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدى الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات ومشاكل كثيرة ومثيرة.