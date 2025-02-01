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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح البوستر الرسمي لفهد البطل والعوضى يعلق: "مسلسل يليق بكل اخواتي"

فهد البطل
فهد البطل
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل بطولة النجم  أحمد العوضي المقرر عرضه رمضان المقبل البوستر الرسمي.

 حيث كشف عنه العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكتب قائلا: بسم الله  توكلنا علي المولي البوستر الرسمي ل فهد البطل مسلسل يليق بكل اخواتي ان شاء الله.

مسلسل فهد البطل، من بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، عايدة رياض، أحمد عبدالعزيز، لوسي، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمى و تدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام

ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدى الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات ومشاكل كثيرة ومثيرة.

 

Screenshot_٢٠٢٥٠٢٠١_٢١١٩٥٨
Screenshot_٢٠٢٥٠٢٠١_٢١١٩٥٨
أحمد العوضي فهد البطل البوستر الرسمي لفهد البطل رمضان ٢٠٢٥